أمن عنابة يوقف رجل وامرأة ينشران مقاطع غير أخلاقية عبر “فايسبوك”

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني بأمن ولاية عنابة، من توقيف شخصين، رجل وامرأة، مشتبه فيهما في قضية نشر مقطع فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

وحسب بيان لمصالح الأمن، قضية الحال جاءت عقب رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”. لشخص يقوم بنشر مضامين ومحتويات إباحية عبر صفحته للتواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وعليه باشرت مصالح أمن دائرة البوني وتحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحرياتها حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما. و يتعلق الأمر بامرأة و رجل تتراوح أعمارهما ما بين 28 و 32 سنة، مع حجز الهاتف النقال المستعمل في الجريمة، يضيف البيان.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، وفقا للبيان نفسه.

