أمن عنابة يوقف 3 أشخاص ينصبون على المواطنين تحت غطاء القروض

أعلنت مصالح الأمن الوطني لولاية عنابة عن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين. داعية إلى التبليغ عنهم في حال التعرف عليهم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لأحكام المادتين 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. تنهي مصالح أمن ولاية عنابة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور أعلاه. يشتبه تورطهم في قضايا النصب على الجمهور، باستخدام أرقام الهواتف و صفحات “الفايسبوك”.

ووجهت مصالح أمن ولاية عنابة نداء لكل شخص وقع ضحية للسالفي الذكر التقرب من فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية لأمن ولاية عنابة. أو التوجه لأقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

