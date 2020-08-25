أمن عنابة يوقف 539 شخصا في قضايا مختلفة خلال الأيام الأخيرة

قامت مختلف مصالح أمن ولاية عنابة، خلال الفترة الممتدة من 11 أوت وإلى غاية 20 أوت 2020، بـ605 عملية شرطية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، أفضت هذه العمليات، إلى توقيف 98 شخص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

بالإضافة إلى توقيف 123 شخص من أجل حيازة مخدرات والمؤثرات العقلية.

وكذا توقيف 71 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية، وتوقيف 247 شخصا متورطا في جرائم مختلفة

للإشارة، فإنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.

هذا وتواصل مصالح أمن عنابة عملياتها الشرطية من أجل محاربة الجريمة، وردع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.