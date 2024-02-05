أمن عنابة يوقف 6 أشخاص في قضايا سرقة وترويج ممنوعات

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثامن، من توقيف شخص، مسبوق قضائيا، مشتبه فيه في 14 قضية متعلقة بالسرقة بالتسلق والكسر من داخل مسكن، الاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض، كما أنه محل بحث من طرف الجهات القضائية بموجب أوامر وأحكام قضائية .

وفي نفس السياق، تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول على إثر قضايا متفرقة من توقيف شخصين، مسبوقين قضائيا، أحدهما مشتبه فيه في قضايا حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض المتاجرة.

مع التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والثاني مشتبه فيه في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض المتاجرة، السرقة بالعنف.

بالموازاة تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري العاشر ، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا المخدرات، أين تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.