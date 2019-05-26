أمن عنابة يوقف 60 شخص خلال النصف الأول من شهر رمضان

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس خلال النصف الأول من شهر رمضان، من توقيف 13 أشخاص محل حيازة أسلحة بيضاء محظورة

توقيف 07 أشخاص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الإستهلاك والترويج، مع حجز 37 قرص مهلوس من مختلف الأنواع

وقارورة من مخدر سائل، 27 دراجة نارية لإرتكاب أصحابها مخالفات تستوجب ذلك، 04 مخالفات تتعلق بممارسة نشاط تجاري مخالف

للنشاط المقيد في السجل التجاري، كما تمكنت ذات المصالح نهاية الأسبوع المنصرم، على إثر عملية ترصد محكمة من توقيف شخص

يبلغ من العمر 22 سنة، محل أمرين بالقبض عن المتاجرة بالمؤثرات العقلية إضافة إلى حيازة سلاح ابيض محظور.

من جهتها تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع خلال ذات الفترة من توقيف 10 أشخاص محل حيازة أسلحة بيضاء محظورة،

و 03 أشخاص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، 11 دراجة نارية لارتكاب أصحابه مخالفات تستوجب ذلك.

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع عشر من توقيف 25 شخص محل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية و04 أشخاص محل حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

في حين قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي خرازة نهاية الأسبوع المنصرم بعملية شرطية بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة برحال

والأمن الحضري الخارجي الكاليتوسة، أسفرت عن فحص حالة 17 شخص، توقيف شخص من أجل حيازة سلاح أبيض محظور

مراقبة 09 مركبات، مع توقيف دراجة نارية لإنعدام شهادة التأمين، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي .