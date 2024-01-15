أمن عنابة يوقف 8 أشخاص ويحبط محاولة هجرة غير شرعية

تمكن عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحرس السواحل عنابةـ خلال الأسبوع المنصرم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بواسطة قارب خشبي تقليدي الصنع.

مع توقيف 8 أشخاص من بينهم المدبر الرئيسي للعملية، حسب بيان امن ولاية عنابة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم، بالتنسيق مع الشركاء في الميدان وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن قضيتي تهريب المهاجرين، ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.