أمن عين الترك يحجز حوالي 2 كلغ كيف وتوقيف 5 تجار مخدرات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك لأمن ولاية وهران وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 05 أشخاص تختص في الاتجار غير الشرعي في المخدرات.

وحجز 16صفيحة من الكيف المعالج، مجموعة من الأسلحة البيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام وحجز مركبتين.

العملية التي أوقف فيها المتهمون الذين تتراوح أعمارهم 23سنة و30سنة تمت بناءا على تحريات معمقة قامت بها عناصر المصلحة حول نشاط المتورطين على مستوى منطقة عين الترك.

مفادها وجود شخص يقوم بالترويج هذه السموم واستعمال مسكنه كمخزن لها، وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المتورط الرئيسي، تم العثور على المخدرات داخل حقيبة بسطح العمارة التي يقطن بها .

مخبأة بإحكام تحت صهريج مياه واستكمالا للتحقيقات تم حجز كمية من المخدرات في غرفة نوم الممول الرئيسي، أين قدرت الكمية الإجمالية