أمن عين الترك يطيح بسارق مجوهرات من محل صياغة بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك بوهران من الإيقاع بشخص في الأربعينيات من العمر. تورط في سرقة محل مجوهرات.

العملية تمت إستغلالا لشكوى تقدم بها ضحية السرقة بذات المصالح لتباشر تحرياتها الميدانية. أين تمكنت من تحديد هوية المتورط ومكان تواجده.

بعد استيفاء كافة الإجراءات مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف تم استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة من المعدن الأصفر. تمثلت في أساور ، قلادات، أقراط، خواتم، ساعات يد وخلال. بالاضافة إلى مبلغ مالي مسروق بالعملة الأجنبية قدره 2200 يورو وآخر بالعملة الوطنية قدره 60 مليون سنتيم.