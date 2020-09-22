أمن عين الترك يطيح بشبكتين لتهريب الحراقة بوهران

تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بوهران، من تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سرية نحو الضفة الأوروبية من البحر الأبيض المتوسط.

وتم توقيف 6 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 20 و36 سنة وحجز مركبتين وقاربين إلى جانب عتاد خاص بالحرقة ومحركين قوة 120 حصان ومبلغ مالي يفوق 465 مليون سنتيم.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا التوقيف تمت بناءا على معلومات تفيد بالتخطيط لمغامرات ابحار سري حيث واعتمادا على خطة محكمة التنفيذ.

تم الإطاحة بعناصر هاتين الشبكتين في عمليتين متفرقتين، حيث وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ضدهم إجراء قضائي. وقدموا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين الترك الذي امر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار البث في قضيتهم.