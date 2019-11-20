أمن عين الدفلى يسترجع سيارة محل سرقة في ظرف قياسي

تمكنت، عناصر الشرطة بخميس مليانة لأمن ولاية عين الدفلى، ليلة الأمس، من استرجاع مركبة مسروقة في وقت قصير.

وقد جاءت العملية على إثر شكوى، أين تقدم بها صاحب السيارة المعنية أمام مصالح أمن دائرة خميس مليانة.

أين أفاد الضحية تعرض سيارته من نوع “شوفرولي سبارك” إلى عملية سرقة من طرف مجهولين بجميع وثائقها تركها مشغلة عند قيامه بقضاء حاجياته.

وعلى الفور قامت قوات الشرطة بنشر الأبحاث مع تكثيف الدوريات بأنواعها، ليتم رصد المركبة المسروقة.

لتتمكن ذات المصالح من استرجاع المركبة، بعد تكثيق للأبحاث، حيث وجدت مركونة أمام محطة بنزين بالقرب من مدينة جليدة.

أين تركها السارق، في حين الأخير لاذ بالفرار على متن مركبة أخرى كانت في انتظاره.

ليتم بعدها تحويل المركبة و فتح تحقيق في القضية مع تكثيف الأبحاث من أجل توقيف الفاعل.