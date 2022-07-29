أمن عين الدفلى يطيح بشبكة مختصة في السطو على سيارات المحاميات

أطاحت مصالح الأمن بعين الدفلى، بشبكة تتكون من 4 أشخاص مختصة في السطو على سيارات المحاميات.

وكانت هذه الشبكة التي تم توقيف جميع افرادها تنشط بمدينة عين الدفلى، حيث استهدف افرادها سيارات 4 محاميات وسرقوا منها أغراض ثمينة.

ويستهدف عناصر هذه الشبكة ضحاياهم بعد عمليات ترصد ومراقبة باستعمال دراجة نارية.وجاءت عملية الشرطة اثر كمين أحبط محاولة سرقة خامسة.

فيما تم تقديم الموقوفين، أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع موقوفين إثنين الحبس المؤقت.