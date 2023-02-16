أمن عين الدفلى يوجه نداءً للجمهور حول هؤلاء الأشخاص

تنهي مصالح أمن عين الدفلى إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور المرفقة، مشتبه فيهم في قضية جنحة النصب.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، يتعلق الأمر بكل من المدعوة “د.ف” والمدعوة “د.م” والمدعو “ب.أ” والمدعو “ب.أ”.

ويأتي ذلك، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالاذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى.

وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية عين الدفلى نداء لكل من سبق وأن كان ضحية في تعامله مع السالف ذكرهم. التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى. أو التقدم إلى مصالح أمن ولاية عيد الدفلى للإدلاء بشهادة أو التأسس كطرف مدني في قضية الحال.