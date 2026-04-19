أمن عين الدفلى يوجه نداء حول مشتبه به في إهانة هيئة قضائية عبر الفايسبوك

دعت مصالح الأمن بولاية عين الدفلى المواطنين إلى التبليع عن مشتبه فيه في قضية إهانة هيئة قضائية.

وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، تنهي مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة في فرقة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو ” ح أ “. يشتبه فيه في قضية إهانة هيئة قضائية من خلال النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأفعال والأقوال والكتابة الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية. التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

ووجهت مصالح أمن ولاية عين الدفلى نداء لكل شخص قد يكون وقع ضحية السالف ذكره، أو لديه معلومات عنه، أو شهادات تساعد في التحقيق التوجه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، أو نيابة محكمة عين الدفلى.

