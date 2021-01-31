أمن عين الصفراء يفكك شبكة إجرامية منظمة تنشط في إستيراد ونقل والإتجار بالمخدرات

وضعت عناصر مصالح فرقةالشرطة القضائية، بأمن دائرة العين الصفراء،حدا لشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال إستيراد ونقل المخدرات.

وذلك بتدعيم من قبل فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية النعامة، أين مكنت العملية من توقيف 13 شخصا.

أين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها بـ 15.50 من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان في تنقل أفراد الشبكة.

كما تم حجز مبلغ مالي و المقدر بـ 63000.00 دج و9 هواتف نقالة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء.

وذلك عن تهمة جناية وحيازة وعرض وبيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.