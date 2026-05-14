أمن عين تموشنت يحبط محاولة “حرقة” ويوقف 31 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل ببني صاف من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عبر البحر. مع توقيف 31 شخصا، بينهم عناصر تنشط ضمن شبكة إجرامية منظمة. مختصة في تهريب المهاجرين عن طريق الإبحار السري.

وجاءت العملية الأمنية المشتركة عقب استغلال معلومات دقيقة حول تحضيرات لاستغلال أحد سواحل ولاية عين تموشنت لتنظيم رحلة سرية نحو الضفة الأوروبية. كما باشرت المصالح المختصة تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في القضية.

وقد قادت التحقيقات التي باشرها محققو فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بأمن الولاية إلى توقيف 31 شخصا. من بينهم 9 أشخاص يشتبه في وقوفهم وراء تدبير وتنظيم الرحلة السرية.

العملية التي نفذت تحت إشراف نيابة محكمة بني صاف، أسفرت كذلك عن حجز واسترجاع وسائل ومعدات استعملت في النشاط الإجرامي. تمثلت في قارب سريع مزود بثلاثة محركات بقوة 300 حصان لكل محرك. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ3435 يورو إلى جانب ثلاث مركبات سياحية.

كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف. لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقهم.

