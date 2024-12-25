أمن عين تموشنت يحبط محاولة “حرڤة” ويحجز قارب بمحرك ضخم

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بامن ولاية عين تموشنت، من إحباط نشاط شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عن طريق الإبحار السري تنشط بإقليم الإختصاص.

العملية جاءت على إثر معلومة مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لعملية الإبحار السري. إنطلاقا من شواطئ ولاية عين تموشنت.

على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة و الإطاحة بعناصر الشبكة البالغ عددهم عن ثلاثة 03 أشخاص. و حجز قارب نزهة من الحجم الكبير، محرك قارب ضخم قوته 185 حصان.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية المعمول بها تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.

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