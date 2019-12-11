أمن عين تموشنت يحجز طائرة بدون طيار

أوقف عناصر البياري بعين تموشنت شخص بحوزته طائرة بدون طيار نوع ” DRONE” مجهزة بكاميرا عالية الدقة كان يحوز عليها الموقوف.

وخلال العلمية فإن المشتيه به يحوز طائرة بدون طيار دون رخصة إستغلال لهذا النوع من الطائرات والتي تحتاج لرخصة مسبقة من الجهات المعنية.

هذا وأشارت مصادر أمنية أن هــذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لطائرة دون طيار.

ليتم مباشرة وضع خطة محكمة من أجل استدراجه لتسفر العملية عن توقيفه وحجز الطائرة و يتعلق الأمر بالمدعو” م ر ب” البالغ من العمر 26 سنة.

فيما يبقى التحقيق متواصلا في شان القضية.