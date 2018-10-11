أمن عين تموشنت يحجز85 دراجة نارية      

شنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت في الآونة الأخيرة حملة مراقبة واسعة و مشددة بأحياء وشوارع المدينة على أصحاب الدراجات النارية.

والتي تسبب الإزعاج في العديد من الأحيان ناهيك عن حوادث المرور بسبب السرعة المفرطة داخل النسيج العمراني.

حيث حجزت مصالح أمن دائرة بني صاف ما يناهز 60 دراجة نارية والمصلحة الولائية للأمن العمومي 25 دراجة نارية وضعت معضمها بمحشرالبلدية.

بسبب إرتكاب أصحابها لعدة مخالفات كعدم ارتداء الخوذة ، انعدام شهادة التامين، إحداث تغييرات على كاتم الصوت.

وكذا عدم تقديم الوثائق،هذه العملية لا زالت متواصلة من أجل الحفاظ على السكينة العامة