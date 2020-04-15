أمن عين تموشنت يسجل أزيد من 260 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي

سجلت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، خلال الأسبوع الأول من تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي ما لا يقل عن 260 مخالفة من طرف المواطنين.

وأكد بيان صادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين تموشنت، أن مصالح الأمن منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الجزئي قامت بوضع خطة أمنية من خلالها تم إقحام تشكيل أمني خاص بتطبيق هذا الإجراء.

وتم حضر التجوال ومنع التنقل للمواطنين داخل مدن الولاية حسب التوقيت المحدد من 19سا إلى غاية 07 سا صباحا هذا المنع يمس الراجلين أو التنقل عبر المركبات، باستثناء أصحاب الرخص الاستثنائية.

وذلك من خلال الدوريات و نقاط المراقبة التي تم وضعها لهذا الغرض، أين تم رفع العديد من المخالفات من الفترة الممتدة من 5 و13 أفريل تمثلت في 126 إجراء تم تحريره ضد أشخاص خالفوا تدابير الحجر الصحي الجزئي.

بالإضافة إلى 125 إجراء لأصحاب المركبات و09 إجراءات مست سواق الدراجات النارية تم وضع 05 منها في المحشر البلدي.