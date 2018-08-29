أمن عين تموشنت يفكك شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية،بأمن عين تموشنت،من تفكيك شبكة مختصة في التزوير رخص السياقة.

الشبكة متكونة من أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي وهران وتلمسان.

وتمت الإصاحة بهم اثر معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل حول النشاط المشبوه لمجموعة من الأشخاص ضمن شبكة اجرامية وطنية .

الشبكة مختصة في التزوير وإستعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية -رخص السياقة- وبيعها مقابل مبالغ مالية.

حيث تم حجز 50 رخصة سياقة مزورة .

ومكنت التحريات،من توقيف المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر المشتبه فيه الرئيسي ب.م 43 سنة،ع.إ 32 سنة، ش.خ 32 سنة ،س.ع 33 سنة.

كما أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام بوحجر، في حق المشتبه فيه الأول والثاني أمر إيداع.

فيما تم وضع المشتبه فيه الثالث و الرابع تحت الرقابة القضائية.