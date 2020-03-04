أمن عين تموشنت يفك لغز جريمة قتل راح ضحيتها خمسيني

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثاني بأمن عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها كهل.

وجرت أحداث هذه الجريمة، بوسط مدينة عين تموشنت، وراح ضحيتها كهل، وتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

ووقعت الجريمة يوم 25 فيفري الماضي، في حدود الساعة الثامنة ليلا، أين تلقى عناصر الأمن الحضري الثاني نداءا مفاده إدماج شخص بمصلحة الاستعجالات الطبية.

ويتعلق الأمر بالضحية”ب. ج. م”، والبالغ من العمر 54 سنة، جراء تعرضه لسقوط عرضي بالقرب من محله التجاري بوسط المدينة حسب تصريح أحد الاشخاص البالغ من العمر 32 سنة، والذي قام بنقله للاستعجالات الطبية.

وعليه وبعد تنقل عناصر ذات الفرقة إلى عين المكان ومعاينة الضحية، وبناءا على تقرير الطبيب المناوب، تبين أن الضحية مصاب على مستوى الرأس اصابة بليغة نتيجة تعرضه للضرب والجرح.

أين حول الضحية، على وجه السرعة إلى مستشفى اسطو بوهران.

ومباشرة تم اعلام وكيل الجمهورية بالوقائع، مع فتح تحقيق في القضية بمعاينة مكان الاعتداء وتكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وأهله.

ليتم توقيف 3 مشتبه فيهم، من بينهم الشخص الذي قام بنقله للاستعجالات الطبية ويتعلق الامر بالمدعو “ب.م”، بالإضافة للمدعو “ب.ر” البالغ من العمر 40 سنة، وكذا المسمى “م.خ”، ذو الـ37 سنة.

وتبين بعد التحقيق، أن المشتبه فيهم كانوا رفقة الضحية، أين قاموا بالاعتداء عليه مع سلبه مبلغ مالي معتبر.

و في الفاتح من شهر مارس الجاري، ونتيجة للإصابة البليغة التي تعرض لها الضحية، وافته المنية بالمستشفى الجامعي بوهران.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة، والذي أحال الملف بدوره لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة.

وأصدر قاضي التحقيق، أمر ايداع في حق المتهمين الثلاثة.