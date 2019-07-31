أمن عين تموشنت يقبض على مروجي مخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع من وضع حد لشخصين يقومان بترويج المخدرات وسط الشباب.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة، والتي تفيد بنشاطهما المشبوه.

وعليه باشرت ذات الفرقة، التحريات التي مكنت من تحديد هويتهم، ومكان تواجدهم، حيث أسفرت العملية بتوقيف كلاهما، وهم بصدد نقل هذه السموم، ويتعلق الأمر بكل من المدعو ق.ج 48 سنة ، د.م 36 سنة.

كما تم حجز 675 غرام كانت داخل كيس بلاستيكي، ومبلغ مالي قدر بـ 10 آلاف و800 دينار، تعتبر من عائدات هذه المخدرات.

وبموجب إذنين بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم تفتيش مسكنهما وحجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي 90 غرام.

وقد أفضى التحقيق مع المشتبه فيهما إلى تحديد هوية الشخص التي كانت البضاعة موجهة إليه، ويتعلق الأمر بالمدعو أ.ع 39 سنة.

وبعد تفتيش مسكنه تم حجز 51كمية من المخدرات على شكل أعمدة مهيئة للترويج، وشفرة قاطع كيتار تستعمل لتهيئة هذه السموم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.