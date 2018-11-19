أمن عين تيموشنت يسجل أزيد من 30 مخالفة ويحجز أكثر من 250 كغ من اللحوم الفاسدة

سجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية عين تيموشنت، خلال شهر أكتوبر أكثر من 30 مخالفة تخص البيئة والعمران.

وهذا نتيجة لعمليات التطهير الواسعة التي شنتها ذات الفرقة، أين مسّت أحياء وشوارع المدينة الرئيسية، وفق ماأورده بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأسفرت العملية عن تحرير 12 إجراء قضائي في مجال العمران كان مجملها متعلقا بالبناء بدون رخصة ، 18 إجراء قضائي في مجال البيئة و الصحة العامة

متعلق عموما بإعاقة إستعمال الطريق العام و كذا عرض و بيع السلع على الرصيف كما كثفت الفرقة خرجاتها الميدانية لمراقبة المحلات التجارية خاصة محلات بيع اللحوم و القصابة.

أين قامت بحجز لحوم بيضاء و حمراء قدرت بـحوالي 257 كغ، و هذا بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الخامس.

كما أن هذه المحلات، كان ينشط أصحابها بدون القيد في السجل التجاري مع العدم الحيازة على على الشهادة الطبية البيطرية.