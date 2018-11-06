أمن عين تيموشنت يوقف مروج الأقراص المهلوسة ببني صاف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بني صاف بعين تيموشنت، من توقيف شخص مختص في ترويج الأقراص المهلوسة بين أوساط الشباب بالمدينة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت على إثر معلومات تلقتها ذات الفرقة، تفيد بوجود شخص يقوم بترويج أقراص مهلوسة على مستوى أحد أحياء المدينة.

وبعد القيام بعملية البحث و التحري تم تحديد هوية المشتبه فيه، و بعد وضع خطة أمنية تم الإطاحة به و توقيفه بعد إخضاعه للتلمس الجسدي و تفتيش المركبة التي كان على متنها.

أين تم العثور بداخلها على 114 قرص مهلوس، و مبلغ مالي مقدر بـ2000 دج من عائدات هذه السموم، و يتعلق الأمر بالمدعو “ف ي”.