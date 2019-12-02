أمن غرداية ينشر صور محتال محترف نصَب على وكالات تأجير السيارات

لجأ أمن غرداية إلى نشر صورة مشتبه به، متهم في عدة قضايا نصب واحتيال، وتوزيعها على الجمهور، لتحديد موقع تواجده والإطاحة به.

وقادت تحقيقات مصالح أمن غرداية إلى أن المشتبه به متورط في عدة قضايا نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور.

كما يواجه المشتبه به أيضا، تهما أخرى في قضايا أخرى، منها خيانة الأمانة وانتحال هوية الغير.

وأفضت التحريات في هذه القضية، إلى أن المتهم كان يستهدف بشكل خاص وكالات تأجير السيارات، باستعمال وثائق هوية مزورة.

بعد ذلك، كان المشتبه به يقوم ببيع تلك المركبات لضحايا آخرين، في أسواق السيارات بمناطق مختلفة من الوطن.

وكان المشتبه به يعتمد في عملياته تلك، على أساليب للتمويه والتخفي، من خلال تغيير أرقام هواتفه باستمرار، واستعمال شرائح من مختلف متعاملي الهاتف.

وفي كل مرة ينفذ فيها المطلوب لأمن غرداية، عملية جديدة، كان يقوم بالتواري عن الأنظار لفترة، قبل أن يظهر مجددا بهوية جديدة وفي منطقة أخرى.

وخاطب أمن غرداية من خلال الإعلان، أي شخص تعامل مع المشتبه به أو راح ضحية لممارساتها أو تكاتب معه في إطار عملية بيع أو شراء، أن يتقدم لمصالحه.

وعلمت “النهار أونلاين” أن مصالح أن غرداية لجأت لأسلوب نشر صور المشتبه به، بعد إذن من وكيل الجمهورية.

وتتيح المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، خاصة الفقرتين الخامسة والسادسة منه، هذا الأسلوب في مخاطبة وتحذير المواطنين.

وتنص المادة 17 على إمكانية توجيه نداء للجمهور قصد تلقى معلومات أو شهادات من شأنها مساعدة ضباط الشرطة القضائية في تحقيقاتهم.