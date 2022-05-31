أمن غرداية يوجه نداءً للجمهور

وجهت عناصر الأمن الحضري الاول بشعبة النيشان لولاية غرداية، نداء للجمهور حول قضية مشتبه به موقوف في عمليات نصب و احتيال متعددة تعالجها مصلحة الشرطة القضائية.

وفي هذا السياق، وجهت عناصر الأمن نداء عام لكل من تعرض للنصب و الاحتيال من طرف المشتبه به الظاهر في الصورة أو يملك معلومات حوله الاتصال بمصالحها

للعلم فإن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من توقيف المشتبه به في قضايا نصب و احتيال متعددة أغلبها تخص عمليات بيع و شراء وهمية.

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