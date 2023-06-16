أمن غليزان: الاطاحة بشبكتين للسطو على المنازل

تمكنت كل من مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي وعناصر الأمن الحضري الثالث بأمن غليزان في قضيتين منفصلتين من الإطاحة بجمعيتي أشرار تقوم بالسرقة من داخل المساكن.

وجاءت القضية الأولى، على إثر تلقي مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي لشكوى من أحد الأشخاص بخصوص تعرض مسكنه العائلي للسرقة بالكسر.

وبعد التحريات التي قامت بها المصلحة وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم التوصل الى تحديد هوية ثلاثة قصر مشتبه فيهم و إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما جاءت القضية الثانية، بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرض مسكنه للسرقة التي طالت مبلغ مالي. وصندوق حديدي به مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر.

ليتم فتح تحقيق في القضية بالاستعانة بالوسائل التقنية تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي.

وبالتحقيق معه قام بالكشف عن هوية شريكيه في الجريمة. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.