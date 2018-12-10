أمن غليزان يحجز قنطارين ونصف من اللحوم البيضاء الفاسدة

أخبار الجزائر
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أمن غليزان يحجز قنطارين ونصف من اللحوم البيضاء الفاسدة
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مصالح الأمن بمدينة غليزان، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء مقدرة بقنطارين ونصف من اللحوم البيضاء الغير صالحة للاستهلاك.

و جاءت العملية بعد دورية قامت بها مصالح الأمن، وبعد توقيف شخص يقود شاحنة صغيرة مزودة بمبرد.

ليتبين بعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة و تفتيشها، أنه يحمل كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة.

موجهة للإستهلاك مقدرة بـ قنطارين و نصف مع عدم تشغيل المبرد، كما أنه لا يحوز على شهادة الطبيب البيطري و فاتورة المذبح.

مما يمس بالشروط الخاصة بصحة و سلامة المستهلك، و شروط النظافة المقررة لعملية الذبح، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضده وإحالته أمام الجهات القضائية.


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