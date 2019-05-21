أمن غليزان يطيح بشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جديوية بغليزان، من الإطاحة بشبكة مكونة من 05 أشخاص يمتهنون سرقة الدراجات النارية.

وتأتي هذه العملية بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بسرقة الدراجات النارية وتفكيكها و تركيبها لإعادة بيعها

مرة أخرى، عليه تم إعداد خطة محكمة وإيقاف المشتبه فيه الرئيسي على متن دراجة نارية مسروقة، وبعد تحريات المصلحة

مكنت من التعرف على المشتبه فيهم الآخرين، وتوقيفهم وبعد عملية تفتيش مساكنهم عثر على دراجتين ناريتين مسروقتين

وهياكل و عدة قطع غيار، تم إنجاز ملف إجراء قضائي و إحالتهم أمام الجهات القضائية