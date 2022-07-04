أمن غليزان يلقي القبض على شخصين تورطا في جريمة قتل شاب ببلدية واد الجمعة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي وادي الجمعة بأمن ولاية غليزان في ظرف وجيز من شخصين تورطا في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

والتي راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر مع استرجاع أداة الجريمة ممثلة في مفك براغي.

حيثيات القضية تعود بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر(1548) مفاده تعرض أحد الأشخاص لإصابات بليغة على مستوى الصدر جراء تعرضه لطعنات بواسطة آلة حادة.

وعلى جناح السرعة تنقلت قواتنا إلى عين المكان ليتم اكتشاف الضحية ملقى على الأرض، ليتم نقله من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية ” محمد بوضياف” غليزان.

التحريات التي باشرتها ذات المصالح مكنت في وقت وجيز من توقيف شخصين مشتبه تورطهما في جريمة القتل.

أين أفضت التحقيقات معهما إلى إسترجاع أداة الجريمة المستعملة في عملية الإعتداء المتمثلة في مفك براغي والذي كان مخبأ بإحكام داخل محرك المركبة.