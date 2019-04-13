أمن غليزان يوقف شبكة لترويج المخدرات بوادي أرهيو

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة واد أرهيو بغليزان من توقيف 7 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا بعد توقيف شخص والعثور بحوزته على أربع صفائح من المخدرات بوزن 335 غ،حسب ما كشف عنه بيان لمصالح الأمن الولائي.

التحريات التي قامت بها المصلحة مكنت من توقيف ستة أشخاص آخرين و بعد تفتيش مساكنهم

تم العثور بإحداها على كمية من المخدرات تقدر بـ 04 غ وسلاح أبيض يستعمل في عملية التقطيع

كما عثر على 105 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و مبلغ مالي يعتبر من عائدات البيع.

تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية،حيث تم إيداع “05” منهم الحبس،ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية.