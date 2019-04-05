أمن غليزان يوقف شخصين قاما بالسطو على محل لبيع المجوهرات

تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بمدينة غليزان من توقيف شخصين، قاما بالسطو على محل مجوهرات.

وتعود حيثيات القضية إلى تعرض شخص صاحب محل بيع المجوهرات للإعتداء من طرف شخصين مجهولين ملثمين وسلبه مجموعة من المجوهرات ومبلغ مالي، وبعدها هربا إلى وجهة مجهولة، على متن دراجة نارية.

وعلى جناح السرعة، تدخلت مصالح الأمن، وأسفرت تحريات المصلحة عن توقيف شخص في حالة سكر، كانا على متن دراجة نارية تحمل نفس مواصفات الدراجة محل عملية تسهيل السرقة.

كما تم توقيف صاحب الدراجة النارية، محل عملية تسهيل السرقة.

وتم استرجاع مبلغ المالي المسروق والمجوهرات المسروقة.

وعليه تم إنجاز ملف إجراء قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.