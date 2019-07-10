أمن غليزان يوقف شخصين ويضبط كمية من الذهب المغشوش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الذهب المغشوش.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الذهب يتمثل في مجوهرات قُدّرت بـأكثر من 780 غ مجهولة المصدر ودون دمغة.

العملية جاءت على معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج وبيع المجوهرات بطريقة غير شرعية.

عليه قامت ذات المصالح بتوقيف أحدهما أين عثر بحوزته على كمية من المجوهرات الجديدة والمستعملة و مبلغ مالي.

كما أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه الثاني و العثور على كمية أخرى من المجوهرات و مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية و2990 يورو.

هذا وقد أُنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما و تم تقديمهما أمام العدالة .