أمن غليزان يوقف 17 شخصا ويحجز كمية معتبرة من المخدرات والمشروبات الكحولية

أوقفت مصالح أمن ولاية غليزان 17 شخصا من بينهم 5 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة في عدة قضايا.

وحسب بيان لأمن الولاية، تم أيضا حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 45.99 غ و287 قرص مهلوس.

بالإضافة الى حجز 503 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، و أسلحة بيضاء منها سيفين، 3ساطور،

6 خناجر من الحجم الكبير (بوشية)، 4 خناجر من الحجم الصغير و6 دراجات نارية.

كما تم حجز 6120 وحدة من مادة الشمة، 320 علبة من مادة المعسل، 540 علبة مجمر، بالإضافة الى 500 علبة من السجائر، و مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة.

ليتم لاحقا تقديم جميع الموقوفين أمام العدالة، أين تم إيداعهم المؤسسة العقابية.