أمن غليزان يوقف 3 أشخاص قامو بالسطو على محل لبيع المجوهرات

تمكنت مصالح أمن دائرة يلل ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة محل لبيع المجوهرات،وفق بيان لذات السلك النظامي.

وذلك بعد شكوى الضحية تفيد بتعرض محله للسرقة من طرف ثلاث أشخاص أين قام شخصان بإلهاء الضحية لتسهيل دخول المشتبه فيه

الرئيسي إلى المحل و سرقة ما يقارب 100 مليون سنتيم من المجوهرات و قاموا بالفرار على متن مركبة.

وبعد التحريات والتحقيقات، تم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم الثلاثة و توقيفهم، وعند تفتيش مساكنهم تم العثور بإحداها

على 202 قرص مهلوس و قارورتين سائل مخدر، وعليه تم إنجاز ملف قضائي وتقديمهم أمام العدالة، وفق ذات المصدر .