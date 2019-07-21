أمن غليزان يوقف 3 أشخاص ويحجز أزيد من 2 كغ من “الزطلة”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان من حجز أكثر من 2 كلغ و765 غ من

الكيف معالج، وتوقيف 03 أشخاص، وفق ما أفاد بيان لذات السلك النظامي، اليوم الأحد .

القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى المصلحة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات في أحد الأحياء بوسط المدينة

على الفور تم إتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة والقيام بدوريات أين لفت إنتباههم لسيارة مشتبه فيها، وعند توقيفها وتفتيشها

تم العثور على الكمية السالفة الذكر من المخدرات وتوقيف شخص التحريات التي قامت بها المصلحة مكنت من الكشف عن شريكين

آخرين في العملية وتوقيفهما، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم، أين تم تقديمهم أمام العدالة.