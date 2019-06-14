أمن غليزان يُسخّر 400 شرطي لتأمين إمتحانات “الباك”

وضعت مديرية الأمن الولائي غليزان مخططا أمنيا، عن طريق وضع تشكيلات أمنية، بمناسبة إمتحانات شهادة البكالوريا دورة 2019.

والمقرر إنطلاقها ابتداء من يوم الأحد 16 القادم.

وحسبما أورد به بيان لذات المصالح، فإن المخطط أُتخذت كل التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان السير الحسن لهذا الإمتحان.

وذلك من خلال توزيع التشكيلات الأمنية عبر جميع قطاع الإختصاص المقدرة بـ 37 مركز عبر كامل دوائر و بلديات ولاية غليزان الواقعة ضمن إختصاص الأمن الوطني.

هذا وقد تم تجنيد أكثر من 400 شرطي من مختلف الرتب لتأمين مراكز الإمتحان، تنظيم حركة المرور وتأمين مراكز التجميع ونقل أوراق الممتحنين. يضيف نفس المصدر.