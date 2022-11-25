أمن فوكة يحجز 49 كغ من المخدرات “كيف معالج” بتيبازة

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة، في قضيتين منفصلتين من حجز 49 كغ من ؤ”كيف معالج”.

العملية جاءت بعد تنشيط عنصر الإستعلام وإستغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة أين تم تسطير خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف مشتبه فيه ينشط ضمن شبكة إجرامية دولية مختصة في ترويج المخدرات، السالف الذكر كان بصدد نقل كمية من المخدرات على متن مركبة نفعية لغرض ترويجها بأحد المدن الشرقية لولاية تيبازة، وبعد الترصد له وتوقيفه وتفتيش المركبة تم ضبط بحوزته كمية من المخدرات ،إستمرار في التحقيق وبالتنسيق الدائم مع النيابة وبعد تمديد الإختصاص إلى أحد الولايات المجاورة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين كانت النتائج إيجابية من خلالها تم ضبط كمية أخرى معتبرة من المخدرات، هاته العمليتين مكنتا من حجز إجمالا 49 كغ من المخدرات، 31000 دج من عائدات الترويج ، سيارة نفعية تستعمل في عملية الترويج، ألة عد النقود ،هاتف نقال،حيث تم انجاز ملف إجراء قضائي عن قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات لغرض المتاجرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.