أمن قالمة يبادر بتنفيذ برنامج عمل خاص لردع سواق الدراجات النارية المخالفين للقانون

أوقفت مصالح أمن ولاية قالمة 72 دراجة نارية مع تحرير 136 مخالفة و17 جنحة في إطار المساعي المبذولة لمكافحة ظاهرة حوادث المرور التي يتسبب فيها سواق الدراجات النارية على مستوى المناطق الحضرية والعمرانية، بسبب السلوكيات السلبية أثناء السياقة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإن هذه الحصيلة هي نتيجة برنامج عمل مسطر عبر اقليم الإختصاص بادرت به قوات الشرطة التابعة للأمن العمومي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 أوت الجاري.

وهدفها مكافحة السلوكيات السلبية لسواق الدراجات النارية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرور خطيرة، كعدم إحترام قانون المرور، وإستعمال السرعة المفرطة إلى جانب القيام بالمناورات الخطيرة والحركات الإستعراضية في الطريق العام، وكذا عدم إرتداء الخوذة.

وأضاف المصدر، أن المخالفات التي تم تحريرها والمقدرة بـ 136 مخالفة، تتعلق في مجملها بعدم تقديم الوثائق، وعدم إرتداء الخوذة، إلى جانب السير في الإتجاه الممنوع وكذا قيادة دراجة نارية دون رخصة، إضافة إلى قيادة دراجة نارية معدومة من شهادة التأمين.