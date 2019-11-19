أمن قديل يكتشف مذبح سري للدواجن به أكثر من قنطاري لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الحمار بأمن دائرة قديل بوهران، من اكتشاف مذبح سري للدواجن أين تم حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا التحقيقات موسعة بناء على معلومات تفيد بنشاط مشكوك فيه وحركات مشبوهة لشخصين كانا يستغلان مسكنيهما لذبح دواجن بطريقة غير شرعية تنعدم فيها أدنى شروط النظافة.

ليتم استصدار إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل لتفتيش مسكن بالتنسيق مع أعوان المراقبة وقمع الغش وبيطري، اين تم ضبط داخله كمية معتبرة من اللدواجن المذبوحة.

الكمية تمثلت في قنطارين و23 كلغ من اللحوم البيضاء تنعدم لأدنى شروط النظافة الصحية تبين بعد معاينتها من قبل مصالح البيطر أنها غير قابلة للاستهلاك البشري.

فيما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 31سنة و59سنة على التوالي وتعتبر هذه مخالفة لشروط الحفظ و النظافة والتخزين حيث تم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.