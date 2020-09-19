أمن قسنطينة يجهض صفقة بيع أزيد من 500 قرص “صاروخ”

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن قسنطينة من توقيف 4 أشخاص لضلوعهم في قضية ممارسة مهنة الصحة دون رخصة.

كما ضلع المتهمون في قضية بيع وشراء وحيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقلية دون رخصة.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 14 سبتمبر الماضي على ضوء معلومات تفيد بوجود صفقة لبيع دواء بريغابالين المعروف بالصاروخ بحي المنصورة.

وعليه تم تكثيف التحريات والعمل الميداني مع رسم خطة مهنية شملت سد جكيع المنافذ وتطويق المكان.

وتم توقيف الشخصين بذات المكان وضبط 533 كبسولة “صاروخ” ومبلغ 78200دج، أين حولا رفقة المضبوطات لمقر الفرقة لاستكمال الاجراءات اللازمة.

وأفضى التحقيق المعمق الى تحديد هوية مشتبه فيهما آخران، تبين أنهما مصدر الأدوية المحجوزة، ليتم توقيفهما واقتيادهما الى مقر الفرقة.

بعد الانتهاء من انجاز ملف الاجراءات الجزائية في حق المعنييت، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.