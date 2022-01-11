أمن قسنطينة يحبط محاولة 3 شركات أدوية ترويج 120 ألف قرص مهلوس!

أحبطت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “بالما” بأمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، محاولة إغراق السوق بكمية هائلة من المهلوسات، قدر عددها بـ 120 ألف كبسولة “بريغابالين”، تورط فيها 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة، من 3 مؤسسات توزيع أدوية موزعة بإقليم تراب الوطني.

وهي العملية التي تعود إلى معلومات عن نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين الأدوية الصيدلانية والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة عبر إقليم ولاية قسنطينة، يمتد نشاطها إلى خارج إقليم الولاية، ليتم تكثيف التحريات التي مكنت من تحديد مكان إخفاء المهلوسات في بناية قيد الإنجاز في منطقة معزولة، لتتم مداهمة الموقع، أين عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 62400 كبسولة “بريغابالين” 300 ملغ، محملة على متن مركبة تجارية بمرأب البناية، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه، قبل توقيف 3 آخرين وحجز كمية أخرى داخل مستودع إحدى الشركات قدرت بـ 56520 كبسولة وعتاد الإعلام الآلي.

وخلال التحقيق، تبين تورط شركات لتوزيع الأدوية إحداها من وسط البلاد، في استخراج الأدوية وترويجها في الوسط الإجرامي.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن تهم حيازة ونقل وتخزين، الحصول والشراء قصد البيع بطريقة غير مشروعة للأدوية الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا باستعمال مركبات ذات محرك، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس.

قسنطينة: توقيف 9 موظفين تواطؤو مع شخص إختلس 600 مليون من معاش والدته المتوفية

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من إكتشاف قضية إختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من صندوق التقاعد. بعدما واصل موظف بأحد المراكز البريدية سحب معاش والدته المتوفية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك قضية إختلاس أموال عن طريق الإحتيال أشتبه فيها 09 موظفين بالبريد وصندوق التقاعد بولاية قسنطينة “منهم موظفين سابقين” من بينهم إمرأتان. تتراوح أعمارهم مابين 36 و 86 سنة. كما وجهت لهم تهمة الإساءة في إستغلال الوظيفة، إختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.

حيثيات القضية تعود إلى عريضة محررة مقدمة من قبل المديرية الولائية للبريد بولاية قسنطينة. بخصوص قيام بعض الموظفين العاملين على مستواه باختلاس أموال عمومية. من خلال القيام بعمليات سحب غير قانونية لمبالغ مالية من حساب بريدي جاري. بناءا على ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. حيث مكنت الأبحاث و التحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات الفرقة من الوصول إلى هوية الفاعلين.

وأضاف البيان، أن التحقيقات الأمنية أسفرت عن قيام موظف بقسنطينة رفقة بعض من زملائه باختلاس أموال من الحساب البريدي الخاص بوالدته بعد وفاتها بسنوات “خلال الفترة ما بين 2010 و 2018”. وتم على إثرها تم توقيف المعنيين و تحويلهم إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين من خلال التحقيقات إستخدام الفاعل الرئيسي للوثائق الخاصة بها بما فيها البطاقة المغناطيسية و الصكوك البريدية. مستغلا وظيفته بمساعدة زملائه العاملين بمراكز البريد و مستغلا عدم تحيين ملف التقاعد للمعنية، بالإضافة كذلك إلى عدم توقيف صب المنحة بحسابها من قبل موظفي صندوق التقاعد. ليصل الضرر المالي لقرابة 600 مليون سنتيم.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية بقسنطينة.

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