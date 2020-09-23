أمن قسنطينة يحجز أزيد من17 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية  

تمكنت فرقة الترامواي بأمن قسنطينة، من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمواد المتفجرة المسببة للإزعاج الصوتي والدخان .

حيثيات القضية تعود إلى نقطة مراقبة من قبل قوات الشرطة لفرقة الترامواي بالقرب من محطة المسافرين فضيلة سعدان.

حيث قامت الشرطة بتوقيف مركبة مشبوهة من نوع سوزوكي وإخضاعها للتفتيش، كان على متنها 4 أشخاص منحدرين من ولاية مجاورة.

وتم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على كمية من المفرقعات والألعاب النارية تقدر بـ 17170 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري الثامن عشر لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي هذا مواصلة للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة خاصة المتعلقة بتهريب وترويج المفرقعات والألعاب النارية، تزامنا واقتراب المولد النبوي الشريف.