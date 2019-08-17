أمن قسنطينة يحجز 3 قناطير من “الشمة” المقلدة ويوقف شخصين

تمكنت فرقة البحث والتحري “bri” من حجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة تقدر بـ324 كلغ، حسب بيان لذات السلك النظامي.

العملية النوعية التي قادتها مصالح الأمن على إثر معلومات واردة تفيد بقيام أحد الأشخاص بنقل منتوجات مقلدة ،

التحريات والأبحاث المكثفة مكنت من تحديد هوية هذا الأخير، ليتم توقيفه في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.

وتم توقيفة على مستوى حي بالرياض فوق مركبة من نوع “رونو إكسبريس”، وفق ذات المصدر .

وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، تم ضبط بداخلها على 45 علبة كرتون من مادة الشمة المقلدة تحمل علامة “سيرتا”.

التحقيق المفتوح قاد إلى توقيف شريك آخر، وعملية المراقبة للسلعة المحجوزة بينت أنها منتوج مقلد لإنعدام الوسم، وكذا علامة المصنع بالإضافة إلى إنعدام الفواتير.