أمن قسنطينة يضع حدا لشبكة ترويج دواء بريغابالين ويحجز 2360 قرص

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة.

وحسب أمن قسنطينة، ضلع المتهمون في قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، حيازة وبيع مواد صيدلانية دون رخصة، التهريب.

حيثيات القضية تعود لمعلومات وردت للفرقة مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص عقد صفقة بيع كمية هامة من الأدوية بمدينة قسنطينة.

وتم تكثيف التحريات والعمل الميداني اللذان قادا لتحديد مكان عقد الصفقة وتوقيف 5 أشخاص أحدهم ينحدر من إحدى ولايات الوسط.

وتم حجز كمية من دواء بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ 2360 قرص ذات منشأ أجنبي، ومبلغ فاق 173 مليون سنتيم، وهواتف نقالة مستعملة من طرف الشبكة الإجرامية.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.