أمن قسنطينة يضع حد لعصابة ترويج مخدرات ويحجز 856 قرص مهلوس 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخصين لضلوعهما في قضية حيازة المخدرات “كيف معالج”.

وحسب بيان لأمن قسنطينة، تعود حيثيات القضية إلى معلومات تلقتها الفرقة بخصوص قيام شخصين وهما شقيقين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي الصوريكو وحي الزيادية.

ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، والتي كللت بتحقيق نتائج ايجابية اثر استصدار إذن بالتفتيش للمنزل العائلي للأخوين من السلطة المختصة.

أين تم توقيف المعنيين وحجز كمية من المخدرات تمثلت في نصف صفيحة.

بالإضافة إلى 539 قرص من دواء باركيديل “05 ملغ”، و283 قرص من دواء كيتيل “06 ملغ”، و34 كبسولة من دواء بريغابالين “150/300 ملغ”.

وكذا سلاح أبيض محظور من نوع “اوبينال 12” وشفرتي قاطع ورق “كيتور”، ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات الترويج.

وسمحت هذه العملية التي قادتها فرقة مكافحة المخدرات، بحجز ما مجمله 856 قرص من المؤثرات العقلية والأدوية، وكمية من المخدرات وأسلحة بيضاء.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية، تم تقديم الطرفين أمام النيابة المحلية.