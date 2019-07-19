أمن قسنطينة يطيح بسارقين ويسترجع 3 دراجات نارية ومركبة

أوقفت مصالح أمن قسنطينة شابين من بينهما مسبوق قضائيا تورطا في قضية سرقة بالنصب والاحتيال، المشاركة والإخفاء.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه خلال عملية التوقيف تم استرجاع 03 دراجات نارية محل سرقة.

ووفقا لذات المصدر، أوضح أنّ وقائع القضية تعود إلى شكوى من قبل ضحية، أين أبلغ المعني تعرضه للسرقة

من قبل مجهول، حيث طالت دراجته النارية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي.

التحريات والأبحاث المكثفة والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة من طرف أمن الولاية مكنت من تحديد هوية المشتبه به.

هذا الأخير، تم توقيفه بالقرب من مفترق الطرق بالوحدة الجوارية 05 على منجلي بعد خطة عملية محكمة وتحويله إلى مقر المصلحة.

التحقيق مع السالف الذكر وبعد عرض هذا الأخير على الضحية تعرف عليه من الوهلة الأولى.

استمرارا في التحقيق المفتوح تم استرجاع 03 دراجات نارية من بينها الدراجة محل السرقة من مدينة مجاورة.

بالإضافة إلى توقيف شريكه بنفس مكان توقيف المشتبه فيه الأول، كما تم حجز مركبة من نوع

بيجو بارتنار” وسلاح أبيض من الحجم الكبير، بخاخة غاز مسيل للدموع ونازع مسامير.

التحقيق المعمق بين أن الدراجتين المسترجعتين محل سرقة، كما تم تسجيل نفس قضايا سرقة دراجات نارية

على مستوى كل الأمن الحضري الأول الخروب، الأمن الحضري الحادي عشر، الأمن الحضري الرابع عشر، بعد عرض السالفي الذكر على الضحايا تعرفوا عليهم من الوهلة الأولى.

التحقيق خلص إلى قيام السالفي الذكر باستهداف الدراجات النارية بأماكن متفرقة من إقليم ولاية قسنطينة ونقلها على متن المركبة المحجوزة وبيعها خارج إقليم ولاية قسنطينة .

بعد الانتهاء من إنجاز ملف الإجراءات الجزائية ضد المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام النيابة المحلية. يُضيف البيان.