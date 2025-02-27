أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل النحاسية بزيغود يوسف

أطاحت مصالح أمن دائرة زيغود يوسف، بشخصين، لضلوعهما في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت.

وحسب بيان لأمن ولاية قسنطينة، فإن حيثيات القضية تعود لتلقي المصلحة شكاوى بخصوص سرقات عدة، مسّت أحياء متفرقة بمدينة زيغود يوسف، من قِبَل مجهول(ين)، طالت الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت.

وبناءً على ذلك، باشرت قوات الشرطة الأبحاث والتحريات التي كلّلت، خلال دوريات ليلية، بتوقيف مشتبه فيهما في حالة تلبس بفعل السرقة. ليتم توقيفهما وتحويلهما لمقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واضاف البيان ذاته، أن العملية مكّنت استرجاع كابل هاتفي بطول 50 متراً. بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة في عملية التخريب والسرقة، والمركبة المستعملة في نقل المسروقات.

وأنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيَّيْن، قدّمَا بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والممتلكات. السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد باستحضار مركبة ذات محرك. التخريب العمدي لملك الغير.