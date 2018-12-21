أمن قسنطينة يطيح بعصابة أشرار مختصة في سرقة المركبات

تمكنت الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الجمعة.

و أوضح المصدر نفسه، أن هذه الجماعة تتكون من أربعة أشخاص قاموا بسرقة سيارة بإستعمال مفاتيح مصطنعة.

حيثيات القضية تعود إلى 13 ديسمبر الجاري، عندما تقدم شخص بشكوى تفيد بتعرض المركبة التي استأجرها

من إحدى وكالات كراء السيارات للسرقة، بجميع وثائقها حين كانت مركونة بحي فضيلة سعدان بمدينة قسنطينة.

وعلى إثر ذلك تم تحديد هوية مقترفي الفعل الذين كانوا بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي المجاورة.

حيث تم التنقل إلى ذات المدينة و توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس بحيازتهم المركبة محل السرقة، و حجز مركبة ثانية إستغلوها في التنقل.

و قد أفضى التحقيق مع المشتبه بهم إلى تحديد هوية شريك آخر لهما الذي تم توقيفه بحي فضيلة سعدان بقسنطينة.

كما بينت التحريات إتلاف وثائق السيارة المسروقة بغرض بيعها، حسبما أشار إليه المصدر.

و قد تم تقديم المشتبه بهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 34 سنة أمام النيابة المحلية.