أمن قسنطينة يطيح بـ 3 أشخاص منهم مراهقان فتحوا مذبحا سريا في سوق “البودروم”!

السلطات أتلفت أكثر من نصف طن من لحوم الدجاج

التحقيقات كشفت بأن الموقوفين الثلاثة كانوا ينشطون خلال أوقات الحجر

أوقفت مصالح الأمن الحضري السابع عشر في قسنطينة، 3 أشخاص، بينهم قاصران، تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة، تورطوا في استغلال محل تجاري في سوق “البودروم” بحي “دقسي عبد السلام”، في ذبح الدجاج في ظروف غير صحية.

وانتهت عملية الأمن الحضري بحجز كمية معتبرة من الدجاج قدر وزنها الإجمالي بـ 500 كلغ، بالإضافة إلى كمية من اللحم المفروم وزنها 42 كلغ.

وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية تمت عقب دوريات ليلية على مستوى سوق “البودروم”، مكّنت من ضبط المشتبه فيهم أثناء قيامهم بذبح الدجاج داخل المحل، من دون مراعاة شروط النظافة وعدم احترام فترات الحجر الصحي.

وقد جرى حجز الكمية المضبوطة من الدجاج وإتلافها من طرف أعوان قمع الغش لمديرية التجارة، بالموازاة مع تحويل الموقوفين إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيق، قبل تقديمهم أمام النيابة المحلية بتهمة تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون والتنظيم خلال فترات الحجر الصحي، ممارسة نشاط تجاري من دون القيد في السجل التجاري، عدم احترام أدنى شروط النظافة، وعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة، في انتظار تقديمهم للمثول في وقت لاحق أمام الجهات القضائية.